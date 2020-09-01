Суд арестовал следователя Эфендиева за взятку

https://static.news.ru/photo/107739b4-ec75-11ea-b9eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователь Главного следственного управления СКР Грей Эфендиев арестован до 31 октября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда.

При этом отмечается, что в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании в отношении Эфендиева меры пресечения в виде домашнего ареста отказано.

Ранее сообщалось, что Эфендиеву предъявлено обвинение в обещании и предложении посредничества во взяточничестве. Речь шла о сумме в пять миллионов рублей.

Как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге были задержаны четверо оперативников уголовного розыска 78-го отдела полиции за вымогательство взятки у студента.

При этом студента попросила забрать закладку секс-работница, с которой он встречался в тот день. Задержали его сразу на выходе из дома. В МВД уточнили, что полицейские регулярно искали проституток, выходили на их клиентов, желающих употребить наркотики, а после вымогали у них взятки.