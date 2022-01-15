Суд арестовал продавца суррогатного алкоголя из ХМАО после гибели людей

Суд заключил под стражу предпринимателя, который организовал продажу контрафактного алкоголя в поселке Унъюган Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону. После употребления продукции там погибли три человека, ещё один находится в больнице. Всего от отравления суррогатом в Кондинском и Октябрьском районах ХМАО скончались 12 человек, ещё семь пострадали.

Суд Октябрьского района по ходатайству следователей следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре избрал в отношении предпринимателя, организовавшего реализацию контрафактной алкогольной продукции жителям посёлка Унъюган, меру пресечения в заключение под стражей, — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкший по неосторожности смерть двух или более лиц).

В ведомстве напомнили, что в конце 2021 года несколько жителей приобрели в магазине посёлка нелицензионную спиртосодержащую жидкость, в результате употребления которой скончались двое мужчин (1984 и 1959 годов рождения) и женщина (1984 года рождения). Ещё одну, 39-летнюю жительницу посёлка доставили в Няганскую окружную больницу.

Ранее сообщалось о массовом отравлении в посёлке Кондинское одноимённого района. По данным следствия, в результате употребления суррогатного алкоголя 8 и 9 января умерли девять человек.

Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что у владельца магазина, продавшего алкоголь, не было соответствующей лицензии. Он был задержан в Тюмени. Также арестован его сын, который приобрёл под реализацию опасный алкоголь. Продавщица магазина помещена под домашний арест.