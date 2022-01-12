Несколько магазинов в ХМАО закупили алкоголь, из-за которого погибли люди

Партия нелицензионного алкоголя, из-за которого в посёлке Кондинское Ханты-Мансийского автономного округа погибли девять человек, разошлась по разным муниципалитетам Югры. Только в Кондинский район было поставлено около одной тысячи бутылок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Партия суррогатного алкоголя, который привёл к отравлению жителей посёлка Кондинское, также поставлялась в магазины и других муниципальных образований ХМАО. Выяснилось, что у тюменского поставщика данную продукцию покупал не только сын владельца торговой точки в посёлке Кондинское, но и бизнесмены в других муниципалитетах Югры, — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас силовики выясняют адреса магазинов, в которые мог попасть нелицензионный алкоголь.

Ранее стало известно, что отдел следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре задержал владельца торговой точки, продавшего нелицензионный алкоголь, который стал причиной смерти жителей села Кондинское. Против виновника возбуждено уголовное дело.

Администрация Кондинского района в социальных сетях предупредила жителей об опасности жидкости, реализуемой в ёмкостях под названием «Царская охота».