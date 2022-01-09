В ХМАО задержали продавца алкоголя, от которого скончались восемь человек

Отдел следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре задержал владельца торговой точки, продавшего нелицензионный алкоголь, который стал причиной смерти восьми жителей села Кондинское, передаёт ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ. Правоохранительные органы продолжают расследование, против виновника возбуждено уголовное дело.

Также установлен владелец торговой точки, который скрылся от следствия и в настоящее время задержан в Тюмени. В ближайшее время мужчина будет доставлен к следователю для проведения необходимых следственных действий, — сообщает издание.

Администрация Кондинского района в социальных сетях предупредила жителей об опасности жидкости, реализуемой в ёмкостях под названием «Царская охота». Согласно данным властей, всего было зафиксировано 12 случаев отравления, восемь из них с летальным исходом.

Трагедия, жертвами которой стали шесть мужчин и две женщины, произошла 8 и 9 января. Уголовное дело было открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкший по неосторожности смерть двух или более лиц).

Схожий случай произошёл в тот же день в Тюмени, где девять человек насмерть отравились метиловым спиртом после употребления водки, продаваемой в бутылках с этикеткой «Родники Сибири».