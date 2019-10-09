https://static.news.ru/photo/83a66316-eac7-11e9-a455-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

Жителю Белгородской области, ставшему фигурантом уголовного дела о ДТП, в результате которого погибли три велосипедиста, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Елена Козырева.

Суд арестовал мужчину на два месяца, ему предъявили обвинение, передаёт РИА Новости .

По подозрению в совершении ДТП, повлёкшего смерть нескольких человек, полиция задержала 30-летнего жителя посёлка Ровеньки Белгородской области. По данным силовиков, во время аварии он был пьян, не имел водительских прав, а до этого неоднократно привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Как писал News.ru, вечером 7 октября мать и двое детей в возрасте 11 и 12 лет были насмерть сбиты автомобилем в Ровеньском районе Белгородской области. Мать и сын ехали на велосипедах, женщина перевозила дочку.