https://static.news.ru/photo/4539b680-4f46-11ea-9f72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Московский городской суд/facebook.com

Мафтунахон Каримова, оставившая младенца в подземном переходе у станции Московского метрополитена «Парк Победы», арестована. Такое решение принял Дорогомиловский суд столицы.

Об этом журналистам РИА Новости рассказала пресс-секретарь арбитража Анастасия Татаруля. По её словам, женщина будет находиться в заключении до 12 апреля. Ей вменяют преступление, наказание за которое предусмотрено уголовной статьёй об оставлении в опасности.

Как писал NEWS.ru, закутанного в простыню двухмесячного младенца нашёл сотрудник станции. Ребёнок лежал на полу перехода. Преступницей оказалась 29-летняя иммигрантка, её допросили с привлечением переводчика. Она рассказала, что решила оставить младенца, столкнувшись с нехваткой денег.