Мафтунахон Каримова, оставившая младенца в подземном переходе у станции Московского метрополитена «Парк Победы», арестована. Такое решение принял Дорогомиловский суд столицы.
Об этом журналистам РИА Новости
Как писал NEWS.ru, закутанного в простыню двухмесячного младенца нашёл сотрудник станции. Ребёнок лежал на полу перехода. Преступницей оказалась 29-летняя иммигрантка, её допросили с привлечением переводчика. Она рассказала, что решила оставить младенца, столкнувшись с нехваткой денег.
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