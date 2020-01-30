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Басманный суд арестовал бывшего полицейского Акбара Сергалиева, обвиняемого в фальсификации уголовного дела против Ивана Голунова, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил избрать Сергалиеву меру пресечения в виде заключения по стражу сроком на два месяца, то есть до 29 марта 2020 года, — огласил решение судья.

Адвокат Ковалев просил не арестовать своего подзащитного, ссылаясь на сердечно-сосудистое заболевание его маленького сына.

Сергалиеву было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков, а также фальсификации уголовного дела (п.п. «а», «б», «в» ч.3 статьи 286 УК, ч.3 статьи 303 УК, ч.2 статьи 228 УК). Вину он не признал и сказал, что не прикасался к Голунову до момента личного досмотра.

Ранее 30 января Бассманный суд отправил в СИЗО ещё четверых оперативников этого отдела: Ляховца Игоря, Феофанова Романа, Коновалова Дениса и Уметбаева Максима. Всем им вменяют те же статьи, что и Уметбаеву. Все три оперативника, в отличии от Максима Уметбаева, своей вины не признают.

Также на суде стало известно, что все задержанные полицейские входили в состав преступной группы. По версии следствия, её возглавлял начальник антинаркотического отделения УМВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец.

Через суд они пытались добиться восстановления на работе, однако в начале декабря 2019 года Мосгорсуд отказал им в этом.