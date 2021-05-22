Суд арестовал напавшего на учителя пермского школьника

https://static.news.ru/photo/0ee77b18-bc4f-11eb-ab7c-96000091f725_660.jpg Фото: Социальные сети

Учащемуся лицея № 1 в городе Березники Пермского края Роману Долбееву, который напал с ножом на педагога, избрана мера пресечения. Об этом сообщает РИА Новости.

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время следствия, — рассказали агентству источники в городском суде.

Заседание, по итогам которого подросток был арестован, проводилось в закрытом режиме.

Нападение на педагога лицея № 1 в Березниках Людмилу Ишменёву произошло 21 мая. Десятиклассник нанёс ей два ножевых ранения в шею. Школьник затаил злобу на педагога ещё с прошлого года. По его мнению, учитель занижала ему оценки.

Учительница была госпитализирована. По информации регионального Минздрава, самочувствие её резко ухудшилось. Она находится в реанимации.

Как сообщалось ранее, о подготовке к нападению школьник писал в соцсетях и опубликовал фото ножа, которым затем ранил учителя. Кроме того, он записал ряд голосовых сообщений, в которых жаловался на отсутствие хорошего друга, девушки и на то, что редко видится с родителями. По словам школьника, у него «едет крыша» и он стал задумываться сначала о суициде, а затем об убийстве.