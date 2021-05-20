Ранивший учителя подросток готовился к нападению заранее

https://static.news.ru/photo/4c71d34e-ba14-11eb-b208-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Школьник, ранивший педагога в Прикамье, готовился к нападению заранее. Для этого он купил четыре ножа в охотничьем магазине своего родственника, сообщает Telegram-канал Baza.

Ножи подросток беспрепятственно пронёс в школу в своём рюкзаке. На входе его не досматривали.

В настоящее время школьник живёт с дедушкой. Его родители уехали в отпуск. По сведениям канала, у подростка была проблема с успеваемостью по физике. Ему наняли репетитора, однако он продолжал жаловаться на то, что учитель якобы на него давит и занижает оценки.

О подготовке к нападению школьник писал в соцсетях и опубликовал фото одного из ножей. Кроме того, он записал ряд голосовых сообщений, в которых жаловался на отсутствие хорошего друга, девушки и на то, что редко видится с родителями.

По словам школьника, у него «едет крыша» и он стал задумываться сначала о суициде, а затем об убийстве.

Я смастерил себе небольшие лямки для того, чтобы закрепить нож на пояснице, надел тёмный свитер, перчатки, маску. Я реально пошёл искать того, кого можно убить. Я два часа проходил, и в итоге у меня произошёл отход, — цитирует одно из сообщений Telegram-канал «Подъём».

Нападение на учителя гимназии № 1 в городе Березники произошло 21 мая. Педагог получила ранения в шею и была госпитализирована. Её собираются доставить вертолётом в Пермь для оказания помощи.

Согласно предварительной версии, 17-летний учащийся ранил педагога из мести. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Уполномоченный по правам ребёнка в регионе Светлана Денисова рассказала, что ни подросток, ни его семья на учёте не состоят.