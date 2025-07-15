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15 июля 2025 в 17:59

«Взять мир под контроль»: в Чехии объяснили, почему Россию хотят уничтожить

iportal24: враги хотят уничтожить Россию из-за жажды мирового господства

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Все противники России страстно желают ее уничтожить, потому что она отказывается подчиниться системе, которая делает человека бездушным элементом в механизме, заявил журналист Павел Вотруба в авторской колонке для iportal24. По его словам, у России есть память, вера, земля, которую она защищает, и ценности. Автор статьи вспомнил о Золотой Орде, Наполеоне, Гитлере, все они не смогли одолеть РФ. Каждое столетие знаменуется новым ударом по стране. А цель одна и та же: уничтожить, развалить и захватить, указал журналист.

Дело в том, что Россия — последнее серьезное препятствие для тех, кто хочет взять мир под полный контроль. История не хаотична, и у нее есть образец. Достаточно посмотреть на последние 600 лет, — сказано в материале.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что европейские лидеры запрещают правительству Украины вести переговоры с Москвой. Он напомнил, что меморандумы двух стран оказались противоположными, но в апреле 2022 года в Стамбуле удалось достичь некоторых договоренностей. Это является примером того, что при всех несовпадающих, прямо противоречащих друг другу позициях, всегда есть возможность для разговора, указал глава ведомства.

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