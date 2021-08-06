Суд арестовал москвича, уколовшего иглой школьницу

Кузьминский суд Москвы арестовал Романа Ильясова, который уколол иглой школьницу. Его подозревают в склонении к употреблению наркотических средств, сообщает РИА Новости.

Москвич 1997 года рождения задержан в рамках проверки истории о 15-летней школьнице, заявившей, что кто-то уколол её в ягодицу на улице шприцем с неизвестным веществом. Предварительное обследование подростка выявило отравление запрещёнными веществами.

Суд избрал Ильясову меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 октября, — цитирует агентство пресс-секретаря суда Карину Калёнову.

Инцидент произошёл в одном из столичных парков. Прохожий подошёл к девушке и вколол ей неизвестное вещество. К счастью, пострадавшая успела попросить о помощи. Она дошла до КПП военного училища и обратилась к служащим.

Ранее сообщалось, что московская школьница, заявившая, что её укололи шприцем с неизвестным содержимым в одном из парков столицы, могла выдумать историю, поскольку медики не обнаружили следов инъекции. Позднее эта информация не подтвердилась.