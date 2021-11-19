Суд арестовал министра культуры Крыма по делу о получении взятки

Басманный суд Москвы арестовал министра культуры Крыма Веру Новосельскую, обвиняемую в получении взятки в 25 млн рублей при реконструкции симферопольского театра кукол. Она будет находиться в СИЗО как минимум до 17 января 2022 года. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Кристина Булыгина.

Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Новосельской Веры Вадимовны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, — заявила она.

Ранее против чиновницы было возбуждено уголовное дело. По версии следователей, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара компании «Меандр» взятку за общее покровительство при выполнении компанией строительно-монтажных работ по объекту «Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства».

Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определённые должности на срок до 15 лет.

Ранее стало известно, что своих должностей лишились вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, а также министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. В начале осени их поместили под домашний арест в качестве обвиняемых по делу о хищении более 57 млн рублей.