Суд арестовал мэра Называевска на два месяца после крупного пожара

Виктор Лупинос / Фото Социальные сети

Суд арестовал мэра города Называевска (Омская область) Виктора Лупиноса по делу о злоупотреблении полномочиями, пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России. Уточняется, что 6 мая в городе произошёл пожар, в результате которого сгорело более 100 зданий, без жилья остались около 250 человек. По предварительным данным, короткое замыкание стало причиной возгорания.

Куйбышевский суд Омска удовлетворил ходатайство следствия об [избрании ]меры пресечения мэру Виктору Лупиносу в виде заключения под стражу на два месяца — до 8 июля, — сказано в сообщении.

Лупиноса задержали 8 мая в рамках расследования дела, возбуждённого по факту нарушения норм противопожарной безопасности. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

6 и 7 мая в Омской области произошли масштабные пожары. От огня пострадали деревня Верблюжье Саргатского района, посёлок Новоалександровка, село Азово, деревня Барсуковка Любинского района, деревня Петровка, садоводческое товарищество «Радист-1» в посёлке Ростовка.

Один из самых мощных пожаров произошёл в Называевске. По предварительным данным, причиной стало замыкание в трансформаторной будке. Огонь быстро перекинулся на здания. Позже в МЧС объявили о ликвидации возгорания.