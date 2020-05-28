Суд 11 июня рассмотрит иск против автофиксации нарушений самоизоляции

https://static.news.ru/photo/f2fec178-a0ec-11ea-bbc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре муниципальных депутата из разных районов Москвы написали иск, оспаривающий автофиксацию нарушений самоизоляции в городе на фоне пандемии коронавируса. Мосгорсуд по существу рассмотрит заявление 11 июня.

Мундепы Николай Бобринский (Раменки), Юрий Рейнхиммель (Мещанский), главы округов Елена Русакова (Гагаринский) и Андрей Морев (Якиманка) требуют признать статьи о штрафах за нарушение режима повышенной готовности в части фиксации нарушений с помощью электронного мониторинга противоречащими Кодексу об административных правонарушениях России. Оспариваемая депутатами поправка была принята 31 марта.

Первое заседание по существу начнётся 11 июня в 12:00. Сегодня в суде по факту иска в автоматическом режиме прошла беседа, — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Мосгорсуда.

Как ранее передавал NEWS.ru, главный врач 40-й столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко положительно оценил принимаемые Москвой меры, связанные с предупреждением распространения COVID-19.

По словам эксперта, Москва заблаговременно начала готовиться к появлению нового заболевания.