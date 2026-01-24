Субботняя выпечка: домашние булочки с творогом по традиционному рецепту — всегда получаются воздушными

Запах дрожжевого теста, смешанного с ванилью и творогом, плывущий из духовки, — один из самых теплых и «семейных» ароматов на свете. Он обещает уют, заботу и скорое чаепитие с любимыми. Процесс приготовления этих булочек почти медитативен, а результат — стопка золотистых, аппетитных булочек — это чистая радость и для того, кто печет, и для тех, кто будет есть.

Для теста: в теплом молоке (250 мл) растворяю свежие дрожжи (20 г) и 1 ст. л. сахара. Оставляю на 10–15 минут в теплом месте до появления пышной шапки.

Муку (500 г) просеиваю в глубокую миску, добавляю оставшийся сахар (около 80 г) и щепотку соли. Делаю углубление, вливаю дрожжевую смесь, добавляю размягченное сливочное масло (100 г) и яйцо (1 шт.). Замешиваю гладкое, эластичное, не липнущее к рукам тесто. Накрываю полотенцем и убираю в теплое место на 1–1,5 часа, пока оно не увеличится вдвое.

Для начинки: творог (400 г) смешиваю с сахаром (2 ст. л.), ванильным сахаром (1 пакетик) и промытым изюмом (50 г).

Формовка и выпечка: подошедшее тесто обминаю, делю на 8–10 равных частей. Каждую часть раскатываю в лепешку. В центр выкладываю столовую ложку творожной начинки, края теста защипываю сверху, формируя круглую булочку. Выкладываю булочки швом вниз на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии друг от друга. Накрываю полотенцем и оставляю на 20 минут для расстойки.

Разогреваю духовку до 180 °C. Взбиваю оставшееся яйцо и смазываю им булочки. Обильно посыпаю каждую маком (2–3 ст. л.).

Выпекаю 25–30 минут до красивого золотистого цвета. Даю булочкам немного остыть на противне, затем перекладываю на решетку. Подаю теплыми или полностью остывшими.

