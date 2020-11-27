Стюардесса продемонстрировала редчайшее природное явление

https://static.news.ru/photo/cccccd5a-30c1-11eb-935f-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/julia_choco

Российская стюардесса по имени Юлия на своей странице в социальной сети разместила необычную видеозапись. На обнародованных кадрах можно увидеть редкое природное явление, зафиксированное на камеру во время полёта.

Стюардесса выложила запись с запечатлённым разрядом в форме светящихся пучков на лобовом стекле самолёта. Данное явление называют огнями святого Эльма. В первый раз подобные разряды замечали на морских судах.

Явление получило своё название в честь католического святого, являющегося покровителем моряков. Огни святого Эльма могут появляться на мачтах кораблей, на вершинах гор, на шпилях церквей и не только. У лайнеров явление фиксируется на крыльях, стёклах и корпусе.

Пилоты утверждают, что это⁣⁣ метеоявление не относится к опасным, а является лишь неблагоприятным. По верхнему слою металлического корпуса самолёта электричество постепенно стекает в атмосферу, как правило, не причиняя вреда ни самолёту, ни пассажирам, — написала стюардесса в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, астрономы из Университета Райса в США заявили, что 21 декабря после захода солнца Юпитер и Сатурн подойдут друг к другу на минимальное расстояние. Данные планеты сближаются примерно раз в 20 лет, но так близко, как в 2020 году, они не подходили со времён Средневековья.