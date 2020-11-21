В США рассказали о редком астрономическом явлении

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Астрономы из Университета Райса в США заявили, что 21 декабря после захода солнца Юпитер и Сатурн подойдут друг к другу на минимальное расстояние. Данные планеты сближаются примерно раз в 20 лет, но так близко, как в 2020 году, они не подходили со времён Средневековья.

Вам придётся вернуться к самому рассвету 4 марта 1226 года, чтобы увидеть более близкое расположение этих объектов, видимых в ночном небе, — цитирует «Москва24» одного из исследователей Патрика Хартигана.

Увидеть в небе редкое явление можно будет только при ясной погоде. Лучше всего наблюдать за сближением Юпитера и Сатурна в районе экватора, хотя увидеть планеты получится из любого места на Земле, подчеркнул учёный.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поверхность одного из спутников Юпитера — Европы, может светиться по ночам синим и зелёным. К такому выводу пришли учёные из NASA. Специалисты миссии из Лаборатории реактивного движения NASA выявили свечение, воссоздав в лаборатории условия на Европе после заморозки льда до −173 °C.