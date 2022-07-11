Стюардесса объяснила, почему ни в коем случае нельзя питаться в самолете Американские бортпроводницы рассказали о вреде пищи, подаваемой на борту самолета

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Бортовое питание

Бортпроводница одной из американских авиакомпаний Эмбер рассказала об опасности употребления пищи, которую раздают в самолете. По ее словам, такая еда крайне вредна для здоровья за счет способа ее приготовления и хранения, передает Express.

Эта пища обычно готовится более чем за 12 часов и может быть наполнена многими консервантами, — подчеркнула она.

В качестве альтернативы она предлагает взять на борт свою собственную еду, поскольку так пассажир может быть уверен в ее качестве, а по правилам перевозок это не запрещено.

Другая стюардесса из крупной американской авиакомпании, которая представилась как Бетти, отметила, что в самолете стоит отказаться и от предоставляемых горячих напитков, таких как чай и кофе.

Это та же самая питьевая вода, которая проходит через санузел, — подчеркивает она.

Бетти вспоминает, как однажды санитарные службы обнаружили в подобной воде кишечную палочку, однако с тех пор ничего не поменялось.

Так как проносить с собой жидкости запрещено, стюардесса советует купить напитки после прохождения зоны досмотра в аэропорту.

Ранее эпидемиолог Владимир Сергиев заявил, что в икре одной из самых распространённых и хорошо известных речных рыб — щуки — могут содержаться опасные паразиты, которые в организме человека могут жить больше 10 лет.

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