15 октября 2025 в 16:57

Студентов российского вуза «наказали» за просмотр фильма под одним одеялом

В Севастополе МГУ опроверг наказание студентов за просмотр фильма под одеялом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Филиал МГУ в Севастополе опроверг данные о якобы наказании студентов за просмотр фильма под одним одеялом, пишет «Подъем». Замдиректора филиала по общим вопросам Вадим Вородюхин назвал эти сообщения фейком. По его словам, «органы уже в курсе» сложившейся ситуации, а кто-то решил оклеветать университет.

Это полностью не соответствует действительности, как все было на самом деле. Это фейк абсолютно. Просто кто-то решил оклеветать наш вуз, — подчеркнул Вородюхин.

Стало известно, что студенты якобы пожаловались на наказание в виде дисциплинарного взыскания за то, что смотрели фильм в общежитии, укрывшись одним одеялом. Сообщалось, что двое взрослых учащихся «отчитали» перед однокурсниками и преподавателями.

Отмечается, что молодые люди были одеты и просто смотрели кино. Сотрудница администрации, утверждали студенты, назвала такие действия нарушением правила внутреннего распорядка общежития.

Ранее в Москве студента колледжа ударило током при закрытии металлической двери в квартиру. Причина заключалась в утечке электричества в подъездном электрощитке. Молодой человек вышел из квартиры и начал закрывать дверь ключом, но когда поворачивал его, почувствовал сильное напряжение.

