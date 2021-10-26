Студенткам «Останкино» вернули деньги после отчисления из-за лайка

Двум студенткам Высшей школы «Останкино» вернули деньги после отчисления из-за лайка. Об этом рассказала уже бывшая ученица вуза Алиса Тимченко. Её слова приводит Mash.

Кажется, мы до них достучались. Сейчас со мной связалась школа, сказала, что денежные средства мне будут возвращены, — рассказала девушка.

Экс-студентка уточнила, что во время разговора с представителями школы она поинтересовалась, будут ли возвращены деньги за обучение и другим отчисленным. Этот вопрос, по её словам, оставили без ответа. Тем не менее, Тимченко пообещала разобраться с происходящим.

Ранее шестеро студентов, обучавшихся в Высшей школе «Останкино», рассказали о том, что их отчислили из учебного заведения из-за лайков, поставленных под публикацией в Instagram-аккаунте учреждения. Один из учащихся выразил недовольство переносами и отменой занятий, несмотря на неизменный размер оплаты за обучение.

Студентам заблокировали пропуска в заведение. Руководство школы отказалось обсуждать решение с отчисленными, им лишь прислали одинаковые сообщения о том, что в школе они учиться не смогут.

Позднее преподаватель Высшей школы кино и телевидения «Останкино» Лена Летучая заявила, что студентки были отчислены не за лайки, а за саботирование антикоронавирусных мер.