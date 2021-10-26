Лена Летучая раскрыла истинную причину отчисления студентов из «Останкино»

Студентки Высшей школы «Останкино» были отчислены не из-за лайков под комментарием с критикой учебного заведения, а из-за саботирования антикоронавирусных мер. Об этом «Газете.Ru» рассказала преподаватель Высшей школы кино и телевидения «Останкино» Лена Летучая.

Выражая недовольство уходом нашей школы на незапланированные выходные и распространяя в соцсетях ложную информацию, наши теперь уже бывшие студентки решили, что саботирование подобных антиковидных мер — лучшее, что можно было предпринять на сегодняшний день. Конечно же, я должна официально заявить, что ни посты в Instagram, ни лайки к этим постам к отчислению этих студенток не имеют никакого отношения, — отрезала Летучая.

Она подчеркнула, что школа «Останкино» всегда уделяла огромное внимание соблюдению законодательства РФ и что руководство и впредь будет пресекать попытки саботажа указов и ограничений. Летучая также добавила, что учебное заведение не менее критично относится и к нарушениям дисциплинарного кодекса Высшей школы «Останкино».

Ранее Владимир Познер назвал «безобразием» отчисление студенток за лайки. При этом он добавил, что деталей ситуации не знает.