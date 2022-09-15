Студентам-первокурсникам рассказали, как справиться с повышенным стрессом Психолог Сулейманова: студентам важно следить за сном и питанием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Студенты первых курсов испытывают большой стресс из-за изменения статуса, увеличения нагрузок, а также в связи с переездом в общежитие, рассказала в беседе с «Радио 1» психолог Люция Сулейманова. По ее словам, полноценное удовлетворение базовых потребностей, забота о здоровье и спортивная активность способны помочь поддержать ментальное здоровье первокурсников. Также врач рекомендует вести дневник, в котором будут отмечаться фазы активности и изменения в настроении, — это позволит организовать индивидуальный распорядок дня.

Очень важно, чтобы молодые люди включили в число своих внутренних задач заботу о здоровье. То есть поняли, что их здоровье — это инструмент для дальнейшей жизни, — пояснила врач.

Сулейманова призывает студентов следить за тем, чтобы их организм получал достаточно времени на сон, а также регулярное и полноценное питание. Также, по ее словам, студентам важно оставаться физически активными. Психолог рекомендует выбирать групповые спортивные занятия, так как в группах легче добиться спортивных результатов.

Также Сулейманова отметила, что режим дня лучше составлять с учетом индивидуальных особенностей организма, а также пиков его активности. Для этого студентам рекомендуется наблюдать за своими чувствами и ощущениями, отмечая данные в дневнике.

Когда ты заведёшь себе такой дневник и очень много про себя узнаешь, в результате можно будет с помощью оптимального для тебя стиля жизни управлять качеством своего здоровья и держать под контролем перепады настроения, — подчеркнула психолог.

Заслуженный врач России Владимир Круглый ранее сообщил, что в стране к 2025 году создадут систему психологической помощи студентам и преподавателям вузов. Такая служба помощи поможет выявить молодых людей с психологическими проблемами и предотвратить переход этих расстройств в психические заболевания.