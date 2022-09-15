В России появится система психологической помощи студентам Минобрнауки: в России к 2025 году создадут систему психологической помощи студентам

Фото: shutterstock

В России к 2025 году создадут систему психологической помощи студентам и преподавателям вузов. Такая служба помощи поможет выявить молодых людей с психологическими проблемами и предотвратить переход этих расстройств в психические заболевания, сообщил «Парламентской газете» заслуженный врач России Владимир Круглый.

Ранее Российская академия образования провела исследование 22 тысяч студентов первых курсов из 22 вузов страны и выяснила, что у 20,9% первокурсников есть проблемы с повышенной возбудимостью, склонностью к депрессивным состояниям, еще у 8,7% были выявлены нарушения в поведении.

Сейчас это характерно не только для студентов, но и для всех молодых людей, школьников старших классов. Они получают очень много разнообразной информации, в том числе через интернет и социальные сети, и это очень сильно влияет на психику, — прокомментировал эти данные эксперт.

В 2022 году психологические службы запустят в пилотном режиме в 15 вузах в восьми регионах России, а к 2024–2025 году откроют во всех высших учебных заведениях. Во многих университетах, например в МГУ, психологи уже работают со студентами.

В марте этого года начал работать Федеральный ресурсный центр психологической службы в системе высшего образования на базе Российской академии образования. Он будет координировать создание и работу соответствующих подразделений в университетах и институтах.

Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу в Пермском университете в 2021 году студент Тимур Бекмансуров признал свою вину в полном объеме. В результате трагедии погибли шесть человек и пострадали 47, включая самого стрелка. При задержании он получил ранения, ему ампутировали часть ноги.