Пермский стрелок Бекмансуров признал вину в суде

Фото: Максим Кимерлинг/РИА Новости

Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете, в Дзержинском районном суде Перми

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском университете в 2021 году, признал свою вину в полном объеме, сообщает корреспондент ТАСС из зала Пермского краевого суда. 5 сентября в суде началось рассмотрение дела Бекмансурова по существу.

Вину признаю в полном объеме, — сказал Бекмансуров.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября 2021 года. В результате погибли шесть человек и пострадали 47, включая самого стрелка. Первый день его лечения обошёлся в 2 млн рублей. При задержании он получил ранения, ему ампутировали часть ноги.

В сознание Бекмансуров пришёл 24 сентября. Он заявил, что ничего не помнит о произошедшем, поскольку у него амнезия. Позднее стало известно, что Бекмансуров полностью признал вину. Санкции по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), обвинение по которой предъявлено стрелку, предусматривают меру наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.

Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании опасных услуг в отношении руководства университета. В ходе расследования были выявлены проблемы в организации охраны вуза. Фигурантами дела стали ректор вуза Дмитрий Красильников, первый проректор Павел Блусь, зампредседателя антикоррупционной комиссии университета Михаил Мухачев и сотрудница Росгвардии Наталья Голованова.