Студент МГУ раскрыл «семейные» причины акции с флагом ЛНР и знаком Z Устроивший патриотическую акцию студент МГУ Антропов заявил, что однокурсники начали его травить еще в феврале

Фото: lug-info.com

Студент факультета журналистики МГУ Степан Антропов, которого осудили однокурсники за акцию в поддержку Донбасса, в разговоре с NEWS.ru заявил, что в стенах вуза его начали травить еще в феврале. По его словам, конфликты с другими учащимися возникали на системной основе. Антропов рассказал, что он получил «гигантское количество негатива» в тот момент, когда решил поддержать Россию и родственников, проживающих в Донбассе.

Травить начали еще в феврале, и систематически конфликты то утихали, то начинались с новой силой. И так полгода, я старался все уладить своими силами, но последней каплей была, конечно же, история с флагом, когда в дни частичной мобилизации, референдумов, когда наша Родина особенно сильно нуждается в поддержке, я решил поддержать Россию и выйти с флагом, — заявил Антропов.

После того как новости о травле Антропова разлетелись по российским СМИ, его поддержали отечественные газеты и журналы. В частности, «Военное обозрение» вступилось за студента и назвало журфак «пятой колонной». Сам Антропов не считает, что совершил подвиг.

Я не ожидал такой реакции, не думал, что такое будет. Говорят: «Степан, вы совершили подвиг, героический поступок». Я не считаю, что мой выход с флагом в МГУ — героический поступок. Настоящий героический поступок — это то, что делают наши мужики сейчас в Луганске и Донецке, — это подвиг. А я просто решил так их поддержать, — отметил студент.

В Telegram-канале «Осторожно, новости» сообщили, что однокурсникам Антропова, которые занимались буллингом, начали угрожать этической комиссией и отчислением из университета. Устроивший Z-акцию студент призвал не трогать девушек.

С другой стороны, на девушек пойдет такая волна негатива, что теперь травят тех, кто меня раньше травил. Я считаю это неприемлемым. Да, они поступили максимально некорректно и неправильно, но это не повод вести себя с ними так же, — вступился за девушек Антропов.

Также студент прокомментировал нападение на него со стороны учащихся факультета, которое произошло 26 сентября. Антропов отметил, что фактически напали не на него, а на его коллегу — журналиста RT Марка Лужкового.

Это не совсем так. Напали не на меня. Напали на моего коллегу Марка, который работает на RT. На него напали двое, я не знаю, кто конкретно. Я так понял, что это были студенты журфака МГУ, — резюмировал Антропов.

Ранее декан факультета журналистики МГУ имени Михаила Ломоносова Елена Вартанова заявила о проведении этической проверки в адрес студентов, которые травили Антропова за его патриотические взгляды. Она отметила, что ее расстроило поведение учащихся, которые причастны к буллингу.