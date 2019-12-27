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Работы по возведению федеральной трассы «Таврида», которая свяжет Керчь и Севастополь, могут завершить раньше запланированного срока, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

По его словам, строительство по плану будет закончено в 2020 году.

Есть основания предполагать, что эти работы будут выполнены раньше, подрядчик сильный, системный, — отметил он в эфире «Спутник в Крыму».