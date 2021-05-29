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Стрелку из Екатеринбурга предъявлено обвинение

11:26, 31 мая 2021

Следственный комитет предъявил обвинение жителю Екатеринбурга, который вечером 30 мая устроил стрельбу с балкона, из-за чего пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса — о покушении на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершённое общеопасным способом, из хулиганских побуждений, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, следствие ходатайствует об аресте обвиняемого.

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