Стрелков объяснил свое возвращение из зоны СВО Вернувшийся в Россию из зоны СВО Стрелков заявил, что его не зачислили в войска ДНР

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Игорь Стрелков (Гиркин)

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в разговоре с НСН объяснил возвращение из зоны СВО в Москву тем, что его официально не зачислили войска ДНР. Военнослужащий уточнил, что его не устроила такая «партизанщина». Стрелков пояснил, что из-за незаконного нахождения на местах боевого соприкосновения у него могли начаться проблемы с законом. В Минобороны не комментировали заявление Стрелкова.

Они (командование. — NEWS.ru) не зачислили меня официально в вооруженные силы ДНР. Такая партизанщина меня в не устраивала, поскольку она могла закончиться для меня плохо даже с юридической точки зрения. Никто не нес бы ответственности перед моей семьей за возможную смерть или увечья, — сказал Стрелков.

Вернувшийся в Москву экс-глава Минобороны ЛНР ранее сообщил о том, что его попытка принять участие в боевых действиях против ВСУ не увенчалась успехом. Стрелков уточнил, что после того как он явился в один из военных комиссариатов республики, его зачислили в состав маршевой роты мотострелковой бригады 1-го корпуса Народной милиции республики. Там Стрелкову дали военное удостоверение. Он отметил, что «несогласованное» зачисление в состав НМ ДНР вызвало недовольство «вышестоящего командования».

Гиркин подчеркнул, что «с октября по конец ноября он находился в составе N-ского батальона N-ского полка незаконно, незаконно носил оружие и боеприпасы, незаконно выезжал в район проведения СВО и в прифронтовую зону». После этого, как указал экс-глава Минобороны ДНР, ему пришлось сдать автомат, пистолет, гранаты и боеприпасы.