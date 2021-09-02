«Страшно их жалко»: в Минпромторге высказались об электросамокатах
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
14:17, 02 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава Министерства промышленной торговли Российской Федерации Денис Мантуров высказался об электросамокатах, заявив, что ему «страшно жалко» людей, которые на них катаются. Об этом он сообщил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке во время беседы с РИА Новости.
Вообще, это небезопасное средство передвижения совсем. Подтверждаю и повторяю. Я просто смотрю на этих людей, мне страшно их жалко, особенно когда по двое катаются, ещё и с детьми маленькими, — заявил Мантуров.
Он также добавил, что не собирается включать производство электросамокатов в линейку российского бренда представительского класса Aurus.
Ранее Денис Мантуров рассказал о новой льготной программе автокредитования для учителей: благодаря нововведению педагоги смогут получить скидку от 10% до 25% при покупке нового российского автомобиля стоимостью до полутора миллионов рублей.