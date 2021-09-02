«Страшно их жалко»: в Минпромторге высказались об электросамокатах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на пять суток местную журналистку Беллу Насибян. Причиной стала публикация в её Instagram, на которой виден логотип «Умного голосования», передаёт «ОВД-Инфо».

На снимке рядом с женщиной размещён плакат кандидата в депутаты от «Яблока» Александра Рябчука, в штабе которого она работает. Рядом с ней видна наклейка «Умного голосования». Силовики задержали журналистку 1...