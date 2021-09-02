Столичная система распознавания лиц проследит за маршрутами преступников

Власти Москвы потратят 130 млн рублей на доработку системы распознавания лиц, которую использует МВД России. Предполагается, что полицейские смогут не только находить преступников, но также вычислять маршруты передвижений и их предполагаемых сообщников. При этом есть риск попадания в базу и обычных граждан, чьи данные могут утечь в Интернет, пишет «Коммерсант».

27 августа департамент информационных технологий Москвы объявил тендер стоимостью 130 млн рублей на модернизацию подсистемы индексирования видеоинформации, через которую полицейские могут подключаться к городской системе распознавания лиц для поиска преступников. В дальнейшем её будут использовать и для поиска сообщников: нейросеть будет отслеживать передвижение преступника и фиксировать, кто и в какое время появлялся рядом с ним. Поиск будет осуществляться в том числе по полу, возрасту, расовой принадлежности, наличию очков, бороды и головного убора.

По словам экспертов, технология отслеживания людей успешно использовалась во время чемпионата мира по футболу 2018 года и получила массовое применение в прошлом году в период самоизоляции. Сейчас она позволяет узнать, где находилось определённое лицо в конкретный момент, тогда как в дальнейшем с её помощью предполагается узнавать, где ещё видели человека в этот день или кого ещё видели в нужном месте. Отмечается, что при этом в базу данных нейросети могут попасть и обычные граждане, а сама она может стать удобной мишенью для злоумышленников и источником очередных утечек.

Ранее в пяти субъектах России запустили новую систему распознавания лиц, силуэтов людей и машин. В обновлённой версии программы можно отслеживать траекторию движения человека, посчитать людей, найти нужного по силуэту, учитывая рост, походку и внешность. Эксперты считают, что система всё равно не застрахована от ошибок, в том числе в связи с сезонными изменениями силуэтов.