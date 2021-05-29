Стивен Сигал подготовил свой первый законопроект для РФ

https://static.news.ru/photo/fe7c0e54-de98-11ea-9dee-fa163e074e61_660.jpgСтивен СигалФото: Olga Sokolova/Global Look Press
Американский актёр Стивен Сигал, который несколько лет назад получил гражданство РФ и на днях принял решение вступить в партию «Справедливая Россия — За правду», разработал свой первый законопроект. Он ужесточает ответственность за экологические преступления. Об этом сообщила официальный представитель партии Елизавета Кондакова, передаёт Lenta.ru.
В составленных поправках Сигал предлагает ужесточить наказание за уголовные преступления в области экологии, наказывать тюремным заключением и лишать права занимать определённые должности граждан, осуждённых за загрязнение атмосферы, воды или морской среды, — сообщила Кондакова.
По нынешнему законодательству РФ, заключение в колонию полагается только в случае причинения тяжёлого ущерба здоровью или смерти человека, а также при совершении преступления на территории заповедника или заказника, в зоне экологического бедствия или ЧС. Сигал счёл эти меры недостаточно эффективными.
Свой законопроект актёр планирует представить 29 мая на заседании однопартийцев.
Ранее председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов заявил, что Сигал будет отвечать в партии за экологическую повестку. По его словам, среди поклонников актёра есть много людей с разными политическими взглядами. На поддержку всех его фанатов в партии не рассчитывают, но при этом хотят привлечь на свою сторону экоактивистов и людей, неравнодушных к природе.