Стивен Сигал подготовил свой первый законопроект для РФ

Фото: Olga Sokolova/Global Look Press

Мария Кузнецова NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Руководитель Забайкальского края Александр Осипов в разговоре РИА Новости, на что в социальной сети TikTok ему чаще всего жалуются люди. По его словам, граждан волнует несправедливость и острые ситуации. Чиновник добавил, что популярностью пользуются позитивные ролики про победы спортсменов и построенные объекты.

Всегда люди жалуются [в TikTok] на имеющуюся или кажущуюся несправедливость, какие-то нечестные, неправдивые противоречия, с которыми они в жизни сталкиваются. Это, как правило, наиболее острые ситуации, — отметил глава региона....