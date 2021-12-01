Стилистка дала совет, как избавиться от ощущения «нечего надеть»

Тем, кто постоянно сталкивается с ощущением, будто, кроме пары вещей, больше нечего надеть, стоит обратить внимание на своё психологическое состояние, сообщила стилистка Анна Шарлай изданию «Слово и Дело». Она заверила, что спустя некоторый период интерес к разнообразию в гардеробе вернётся.

Я бы посоветовала людям, которые заметили, что «заблудились в трёх соснах» из джинсов, толстовки и куртки, хотя раньше такого не было, не вытаскивать себя насильно в разнообразный и яркий гардероб. Стоит разобраться: какие ситуации в жизни или проблемы забирают на себя много ресурсов? Дать себе на период решения этих вопросов время, может, купить аналогичную вторую неприметную толстовку или свитер, проявить к себе соучастие, — сказала Шарлай.

Она добавила, что выбрасывать яркую одежду не нужно, стоит прожить это время без спешки и решить свои задачи.

Ранее стилистка Кристина Швец рассказала о трендах макияжа при масочном режиме. По её словам, фокус сместился на глаза, особую популярность набирают разновидности стрелок, блёстки, стразы и жемчуг. Она уточнила, что стрелки можно преподнести в ином свете, используя более яркий цвет: оттенок можно выбрать любой — главное, чтобы шёл к лицу.