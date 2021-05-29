Стилист назвал главный модный тренд сезона

Стилист одного из крупнейших российских онлайн-ретейлеров Lamoda Денис Петюк раскрыл главный модный тренд сезона, передаёт РИА Новости
По его словам, главным трендом сейчас является индивидуальность.
Самый главный тренд сегодня — это индивидуальность. Превыше всего становится идея быть собой и следовать своему стилю. Можно сказать, что сейчас основной тренд заключается в том, чтобы быть трендом, — сказал специалист.
Петюк отметил, что главное в этом тренде — носить ту одежду, в которой человек чувствует себя комфортно и которая ему нравится. Он также дал важный совет по поводу универсальных трендов текущего сезона, которые можно применять не только на подиумах, но и в повседневной жизни.
Стилист заметил, что в нынешнем году в моду вновь вернулись туники. Особенно, по его словам, трендовыми являются удлинённые рубашки, которые прекрасно смотрятся с широкими брюками, джинсами и удлинёнными шортами. Петюк уточнил, что такие образы лучше всего дополнять поясом или же поясной сумкой, которые позволят подчеркнуть линию талии.
Он также заметил, что в моде всё ещё остаются женские брючные костюмы. Ещё одним интересным трендом 2021 года эксперт назвал розовый цвет: от пастельных до ярких оттенков. По словам стилиста, вещи этого цвета позволяют создать интересные образы в различных стилях.
Конечно, стоит присматриваться к трендам и тенденциям в мире моды, но самое главное — это оставаться самим собой, — заключил Петюк.