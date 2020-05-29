Стаж медиков, работающих с COVID-19, будут считать день за три

https://static.news.ru/photo/8521fe18-a1aa-11ea-9e57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами, заражёнными коронавирусом, в 2020 году будет формироваться из расчёта день за три. Соответствующий проект постановления правительства подготовили в Министерстве труда и соцзащиты РФ.

Для медицинских работников, работающих с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, в 2020 году будет действовать льготный порядок формирования пенсионного стажа. Время работы во время эпидемии будет засчитываться в стаж в трёхкратном размере, — сообщили ТАСС в министерстве.

Как писал NEWS.ru, из Москвы в регионы отправят несколько бригад врачей скорой помощи. Они будут бороться с распространением коронавируса. Первые рейсы 27 мая вылетели в Северную Осетию — Аланию, Ингушетию, Дагестан и Забайкальский край. В будущем такие же бригады врачей отправятся в Псков и Владимир. В регионах врачи проведут около двух недель. Специалисты везут с собой запас средств индивидуальной защиты, медикаментов и оборудование. Всего в регионы отправятся около 40 специалистов.