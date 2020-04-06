Ставропольским пенсионерам бесплатно раздадут маски

https://static.news.ru/photo/35ce2f46-4b95-11ea-9d9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Власти Ставропольского края бесплатно обеспечат проживающих в регионе пенсионеров медицинскими масками на фоне распространения коронавируса.

Глава края поставил задачу обеспечить выдачу пожилым жителям края, находящимся в режиме временной изоляции, бесплатных медицинских масок, — говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона.

Распространением масок займутся 762 социальных работника и 640 волонтёров.

В крае составлены списки граждан в возрасте от 65 лет. Почти 22 тысячи из них нуждаются в помощи при решении бытовых вопросов на период временной самоизоляции. Кроме того, ещё 30 тысяч граждан находятся на постоянном социальном обслуживании.

В Ставропольском крае режим обязательной самоизоляции в связи с распространением коронавируса продлён до 30 апреля. Всего в данный момент в регионе насчитывается 20 подтверждённых случаев заражения COVID-19, пять человек выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что Всероссийскому общественному движению добровольцев «Волонтёры-медики» из резервного фонда правительства РФ выделено более 242 млн рублей для помощи гражданам на фоне распространения коронавируса. Предполагается, что во всех российских регионах волонтёры создадут оперативные штабы, куда привлекут 15 тысяч добровольцев. Они будут оказывать адресную помощь на дому 200 тысячам граждан старше 60 лет, покупая для них продукты, лекарства и другие товары первой необходимости.

По последним данным, в мире насчитывается более 1,27 миллиона человек, инфицированных COVID-19, скончались 66 498, поправились 262 985. За последние сутки в России подтверждены 954 случая новой коронавирусной инфекции в 49 регионах страны. Всего в стране на 6 апреля зарегистрированы 6343 заболевших в 80 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 406 человек.