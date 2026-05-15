Старые джинсы больше не выкидываю — отрезаю кусок и делаю действительно классную и полезную вещь

Если в вашем шкафу завалялись старые джинсы, которые уже не носите, но выбросить жалко — не спешите с ними расставаться. Из одной пары джинсов можно сшить стильную и вместительную сумку. Это обойдётся недорого, а дизайн вы сможете выбрать на свой вкус.

Для начала распорите или разрежьте джинсы по боковому шву. Затем начертите на ткани контур будущей сумки той формы, которая вам нравится, и вырежьте две одинаковые детали из двух штанин. Из оставшихся кусочков также выкроите дно. Понадобится и ткань для подкладки — из неё нужно вырезать две боковины и дно.

Чтобы сумка держала форму, внутрь можно вшить подкладку из тонкого поролона. Приложите джинсовые детали к поролону, обведите и вырежьте, а затем пришейте поролон к джинсе. Из обрезков джинсовой ткани можно сделать карман и украсить его по желанию, например, пуговицами, кнопками или бусинами. Готовый карман пришейте на машинке к одной из внешних сторон сумки.

Далее вшейте молнию и соедините все части сумки в одно целое. Затем закрепите булавками ткань подкладки и сшейте детали вместе, после чего пришейте подкладку к сумке. Остаётся сделать декоративный шов по краю и прикрепить ручки — их можно сделать, например, из старого ремня или прочной тесьмы. При желании добавьте цепочку в качестве украшения. Ваша новая сумка из старых джинсов готова!

Мария Левицкая
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
