Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 мая 2026 года

20 мая считается уже 140-м днем в 2026 году. Новый год будем встречать через 225 дней. Христиане чтят память Нила Сорского, врачи-травматологи отмечают профессиональный праздник. Также сегодня Всемирный день пчел, миллионеров, клубники, мопсов и моря. Расскажем, какие еще праздники отмечают в разных странах мира 20 мая 2026 года.
Праздники у восточных христиан 20 мая
20 мая 2026 года православные христиане будут отмечать несколько праздников. Так, в этот день чествуют святого Нила Сорского. Он жил в XV веке на Руси и прославился тем, что основал мужской монастырь, который сегодня носит название Нило-Сорская пустынь. Именно Нил Сорский заложил основы скитничества на Руси, привезя на вологодские земли обычаи и традиции отшельничества, с которыми познакомился в Константинополе. Мужской монастырь функционировал до становления власти Советов, а с 1918 по 2019 год на его территории было размещено медицинское учреждение. Семь лет назад здания были возвращены Русской православной церкви.
Также в этот день вспоминают событие, которое, согласно источникам, произошло в 351 году в Иерусалиме. По словам очевидцев, над местом, где был распят Иисус Христос, в небе возникло изображение креста. Видение было таким ярким и собрало столько зрителей, что вскоре после этого множество жителей древнего города уверовали в Спасителя и обратились в христианство.
Кроме того, на Руси 20 мая отмечали праздник, который носил название Купальница. Считалось, что в этот день вода обладает целебной силой, а потому с утра следовало налить ее в ведра и оставить нагреваться на солнце, а в полдень вымыть ею скот. По поверьям этот ритуал помогал изгонять из животных различные болезни.
Какие еще праздники отмечают 20 мая в России и других странах
В России и других странах мира 20 мая будут отмечать еще целый ряд праздников.
- Во всем мире 20 мая свой профессиональный праздник отмечают травматологи. Это те самые врачи, которые могут, собрав буквально по частям, вернуть к жизни мотоциклистов, неудачливых автогонщиков, людей, попавших в эпицентр различных катастроф или ставших жертвами природных явлений. Их задача — за несколько секунд оценить состояние пациента, принять верное решение и буквально воскресить человека.
- В этот день 149 лет назад представители 17 стран во Франции присоединились к Метрической конвенции — на их территории принималась система измерений в метрах и килограммах. Сегодня эта дата во всем мире считается Днем метрологии.
- 20 мая 2026 года во всем мире также отметят День пчел. В последние годы экологи и энтомологи бьют тревогу из-за масштабного сокращения популяции этих насекомых. Это грозит мировым голодом, причем не только для людей, но и для травоядных животных, а вслед за ними и хищников. Именно благодаря пчелам современная флора столь разнообразна, однако из-за загрязнения воздуха, вырубки лесов и увеличения площадей засушливых территорий в скором времени пчелы могут исчезнуть.
- 153 года назад компания по пошиву рабочей одежды Levi Strauss & Co. получила патент на выпуск брюк с карманами, усиленными металлическими заклепками. Теперь эта дата официально считается днем рождения джинсов.
- Сотни тысяч жителей России сегодня могут отметить День Волги. На ее берегах стоят сотни деревень, городов и поселков. Эта река сотни лет кормила рыбаков, торговцев и охотников. Ей посвящено немало песен, и по сей день она остается одной из самых крупных и значимых водных артерий в мире.
- А в Европе сегодня празднуют День моря. Моря тоже сотни лет служили источником жизни для рыбаков и торговцев. Несмотря на их капризный «характер», именно по морям шли корабли первопроходцев, которые открывали новые земли. Сегодня их значимость в мировой экономике по-прежнему велика, а без мореходства невозможно представить современную логистику.
- Еще один праздник сегодня — День миллионера. Из-за инфляции и роста уровня цен сегодня каждый, кто владеет хотя бы небольшой квартирой в России, может считать себя миллионером. Миллионерами же считаются и владельцы некоторых автомобилей. Прикиньте, сколько примерно стоит принадлежащее вам имущество, и почти наверняка окажется, что сегодня и ваш праздник тоже.
- Ну а в южных регионах садоводы вполне могут отметить сегодня День свежесобранной клубники. В северных регионах России из-за капризного климата праздновать пока нечего. Впрочем, клубнику вполне можно купить в магазине и присоединиться к празднику.
- А еще, по одной из версий собачников, сегодня можно отметить День мопсов. Милые «хрюкающие» собаки-компаньоны завоевали себе немало поклонников по всему миру. Если вы счастливый обладатель такого питомца, то пора срочно бежать в магазин за подарком к празднику.
Какие исторические даты и значимые праздники отмечают 20 мая
На 20 мая 2026 года приходится несколько значимых дат и исторических праздников.
1536 год — в Великом Новгороде был отлит большой колокол для звонницы Софийского собора.
1873 год — русский изобретатель Александр Лодыгин создал первую лампу электрического накаливания для освещения улиц. Диковинка была впервые продемонстрирована в этот день в столице Российской империи.
1970 год — фанаты ливерпульской четверки в Лондоне смогли увидеть фильм под названием Let It Be, снятый с участием музыкантов.
1991 год — в Советском Союзе «пал железный занавес»: были отменены все ограничения на зарубежные поездки граждан.
В этот день появились на свет:
1759 год — британский архитектор, автор проекта здания Капитолия в Вашингтоне Уильям Торнтон.
1842 год — русский путешественник, картограф, популяризатор климатологии в России как науки Александр Воейков.
1913 год — американский изобретатель, один из основателей компании по производству офисной техники Hewlett-Packard Уильям Хьюлетт.
1925 год — выдающийся советский конструктор самолетов, разработчик машин серии Ту Алексей Туполев.
1939 год — советский актер и юморист, автор знаменитого монолога «Раки» Роман Карцев.
1957 год — бразильская актриса, полюбившаяся советским зрителям в роли рабыни Изауры в одноименном телесериале, Луселия Сантус.
1967 год — российский актер, известный по фильмам «Дневной дозор», «Ночной дозор», «Любовь-морковь», «Балканский рубеж», «Обитаемый остров», Гоша Куценко.
Также в этот день мир покинули:
1506 год — испанский путешественник, мореплаватель, первооткрыватель Христофор Колумб.
1887 год — российский революционер, брат Владимира Ленина Александр Ульянов.
2007 год — советский диктор, одна из ведущих детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» Валентина Леонтьева.
2009 год — советский актер, известный по фильмам «Доктор Живаго», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Служили два товарища», Олег Янковский.
2019 год — австрийский гонщик «Формулы-1», один из немногих пилотов, кто вернулся в гонки после тяжелой аварии, спортивный комментатор, основатель двух авиакомпаний Ники Лауда.
Ранее мы рассказывали, чем удобрять лук и чеснок после посадки.