Стало известно, зачем в РПЦ утвердили новую молитву Представитель РПЦ Кипшидзе объяснил появление новой молитвы о поиске работы запросом прихожан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утверждение молитвы для желающих найти работу является ответом на соответствующий запрос прихожан, объяснил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он отметил, что РПЦ никогда не оставляет людей в тяжелых жизненных ситуациях.

Церковь никогда не оставляла людей, которые находятся в той или иной сложной жизненной ситуации. <...> Новая молитва, которая предлагается, также отвечает на определенный запрос, который есть у верующих людей, — уточнил представитель РПЦ.

По словам Кипшидзе, прихожане всегда молились в разные периоды жизни, в том числе когда сталкивались с трудностями, уходили служить или заболевали. Этим объясняется наличие в церковном наследии большого количества молитв, которые посвящены различным поводам.

Синод Русской православной церкви ранее утвердил молитву «по случаю поиска работы». Молебное пение состоит из Псалома 127, ектении, отрывков из Соборного послания Иакова и Евангелия от Матфея, молитвы и отпуста. В тексте звучит просьба подать человеку дело, которое пошло бы во благо и принесло бы достойные плоды.