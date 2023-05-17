В РПЦ утвердили молитву для желающих найти работу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Синод Русской православной церкви утвердил молитву «по случаю поиска работы», говорится на сайте РПЦ. К сообщению также прикреплен текст молебного пения.

Текст молебного пения утвержден на заседании Священного Синода 16 мая 2023 года, — говорится в сообщении.

Молебное пение состоит из Псалома 127, ектении, отрывков из Соборного послания Иакова и Евангелия от Матфея, молитвы и отпуста. В тексте звучит просьба подать человеку дело, которое пошло бы во благо и принесло бы достойные плоды, а трудящийся преуспевал в исполнении заповедей и любви к Богу.

В середине апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране не хватает рабочих рук. По словам главы государства, такая нехватка прослеживается по многим направлениям.

Тогда президент указал, что нужно решить три главные задачи, в том числе использовать кадровый потенциал регионов, где пока еще сохраняется высокая безработица, и применять технологии бережливого производства и автоматизации во всех отраслях экономики и в социальной сфере, чтобы задействовать дополнительные внутренние кадровые резервы.