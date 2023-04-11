Путин заявил о нехватке рабочих рук в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране не хватает рабочих рук. По словам главы государства, которые приводятся на сайте Кремля, такая нехватка прослеживается по многим направлениям.

С учетом исторически минимальной безработицы — в целом по стране в 3,5% — по многим направлениям просто не хватает рабочих рук, — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Президент указал, что нужно решить три главные задачи, в том числе использовать кадровый потенциал регионов, где пока еще сохраняется высокая безработица и применять технологии бережливого производства и автоматизации во всех отраслях экономики и в социальной сфере, чтобы задействовать дополнительные внутренние кадровые резервы. По его словам, также необходимо увеличить инвестиции в подготовку специалистов по самым востребованным профессиям.

Глава государства добавил, что тема рынка труда станет одной из ключевых на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме. В связи с этим Путин поручил внимательно проработать актуальные вопросы в этой сфере. Предложения по этому направлению важно презентовать так, чтобы это услышали и россияне, и партнеры за рубежом, подчеркнул президент.

Также Путин в ходе совещания сообщил, что к 3 апреля годовая инфляция в России опустилась до 3,3%. По словам главы государства, до конца месяца показатель может опуститься ниже 3%.