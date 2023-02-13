Стало известно, врачам какого пола россияне доверяют больше Опрос показал, что 25% россиян предпочитают лечиться у женщин, а 31% — у мужчин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

44% россиян не смогли ответить на вопрос, врачу какого пола они предпочли бы доверить свое лечение, 25% отдали предпочтение женщинам, а 31% выбрали мужчин, передает «Медвестник» со ссылкой на исследование SuperJob. При этом за десять лет на 9% выросло число россиян, которые доверяют врачам-женщинам. В отношении медиков мужского пола показатель почти не изменился.

При этом фармацевтам-мужчинам доверяют лишь 9% опрошенных. 60% предпочли бы видеть за прилавком в аптеке женщину.

70% врачей в российском здравоохранении — женщины, отмечает издание. В целом среди медработников этот показатель еще выше.

В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет из 400 населенных пунктов. Анкетирование проводилось с 16 января по 8 февраля.

В январе ОНФ подготовил доклад об удовлетворенности медиков условиями труда. Три четверти врачей, участвовавших в мониторинге, заявили, что их заработная плата не достигла уровня, установленного президентом России майскими указами 2012 года. 75% врачей и средних медицинских работников получают меньше установленных указом нормативов.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина выступила за введение квот для женщин в политике. Она отметила, что в более чем сотне государств квота составляет от 20% до 50%. По ее словам, сейчас в России женщины находятся во власти декоративно и не включены в политическую повестку.