Стало известно, сколько стоит отдых на популярных заграничных курортах Глава турагентства Мурадян: поездка в Турцию в октябре составит 150-200 тысяч

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Турция, Греция и ОАЭ остаются одними из самых популярных туристических направлений среди россиян, заявил NEWS.ru генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. По его словам, поездка в Турцию на двоих становится дешевле, по сравнению с летними месяцами, и в октябре цена на нее составит около 150-200 тысяч рублей.

Турция, Арабские Эмираты и Греция остаются одними из самых популярных заграничных направлений для российских туристов. При этом мы видим, что цены на турецкие курорты снижаются, по сравнению с летними месяцами. Сейчас поездка в Турцию составит около 150-200 тысяч на двоих, — сказал Мурадян.

В то же время поездка в ОАЭ для россиян будет стоить 80-100 тысяч рублей на человека с учетом завтраков, при этом услуга «все включено» обойдется намного дороже, отметил Мурадян. Он добавил, что Греция из двух ранее перечисленных направлений является наиболее дорогой из-за высокой стоимости транзитных перевозок, цена на поездку в эту страну в октябре будет начинаться от 200-250 тысяч рублей.

Ранее глава одного из турагентств Дмитрий Мир заявил, что самые доступные направления сейчас для российских туристов — это Куба, Венесуэла и Египет. Также из недорогих и интересных направлений можно выделить Иран, отметил эксперт.