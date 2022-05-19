Стало известно, сколько россиян не могут позволить себе недельный отпуск Более трети россиян не могут позволить себе недельный отпуск

Фото Maksim Konstantinov/Global Look Press

Больше трети россиян (35%) не имеют средств на недельный отпуск, следует из данных исследования SuperJob, которое приводит РБК. При этом годом ранее о нехватке денег на отпуск заявила меньшая доля респондентов — 30%. Идеальный отпуск жители России оценили в среднем в 160 тысяч рублей, однако женщины мечтают о более экономном бюджете — они готовы выложить около 143 тысяч рублей, тогда как мужчины потратили бы 175 тысяч рублей.

Исследование показало, что в этом году россияне в среднем намерены потратить на недельный отпуск 37 тысяч рублей, в прошлом году эта цифра составляла 36 тысяч рублей. При этом мужчины могут позволить себе отдых дороже, чем женщины: они готовы выделить на отпуск 40 тысяч рублей, тогда как женщины — 33 тысячи рублей.

Больше всего денег на отпуск готовы потратить жители Москвы — около 50 тысяч рублей. За ними следуют жители Санкт-Петербурга и Красноярска, которые могут выделить 43 тысячи рублей, на третьем месте Екатеринбург — 42 тысячи рублей. Четвёртое место заняли жители Краснодара, которые в среднем на отпуск отложили 40 тысяч рублей.

Меньше всего на недельный отпуск среди жителей мегаполисов готовы потратить в Воронеже и Волгограде — в среднем 33 тысячи рублей.

Как ранее подсчитали аналитики компании «Delta Системы безопасности», большинство россиян (85%) считают самыми безопасными местами для отдыха в этом году дом и дачу. 10% граждан хотят провести отпуск в путешествии по России, 3% — по Азии и экзотическим странам. В Европу намерены отправиться только 2%.Треть россиян (34%) хотят чаще выезжать летом из города, а 36% рассказали, что и до этого выбирали отдых на даче или в деревне.