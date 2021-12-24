Стало известно, сколько россиян готовы работать на пенсии«АльфаСтрахование»: 84% россиян намерены работать на пенсии
84% россиян хотят продолжить трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста, ещё 12% пока не задумывались об этом. При этом не планируют работать на пенсии лишь 4% респондентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные аналитического центра «АльфаСтрахование».
77% респондентов
Говоря об идеальном размере будущей пенсии, 62% назвали достойной сумму от 50 до 100 тысяч рублей ежемесячно. 18% назвали сумму в 20–50 тысяч рублей, 13% — в 10–20 тысяч. О том, что для комфортного проживания на пенсии им необходимо более 100 тысяч рублей, заявили лишь 7% россиян.
В опросе приняли участие 1200 респондентов из всех регионов страны.
Ранее Госдума предложила сделать ежегодными предновогодние выплаты пенсионерам. Предновогоднюю выплату предлагается выплачивать всем работающим и неработающим пенсионерам, получающим страховую пенсию, и не ставить одних получателей в преимущественное положение перед другими. Согласно пояснению, уровень инфляции по итогам 2021 года может превысить 9%, и это негативно отразится на доходах пенсионеров.