Госдума предложила сделать ежегодными предновогодние выплаты пенсионерам

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов разработал законопроект, согласно которому пенсионеры каждый год будут получать предновогодние выплаты. Документ называется «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате», он направлен в правительство для выдачи заключения, сообщают «Известия».

Предновогоднюю выплату предлагается выплачивать всем работающим и неработающим пенсионерам, получающим страховую пенсию, и не ставить одних получателей в преимущественное положение перед другими.

При этом предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты, — говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно пояснению, уровень инфляции по итогам 2021 года может превысить 9% и это негативно отразится на доходах пенсионеров.

В преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу, — уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Предполагается, что источником выплат станет федеральный бюджет. В 2022 году на эти цели может потребоваться 786,2 млрд рублей, из которых 66,4 млрд рублей — это выплаты военным пенсионерам, а 719,8 млрд рублей — выплаты получателям страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

При необходимости источником дополнительного финансирования могут стать средства Фонда национального благосостояния, объём которого в следующем году составит 16,4 трлн рублей.

Ранее жительница Новосибирска Ксения Борошкина обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой выплатить семьям с детьми по пять тысяч рублей. Мать двоих детей опубликовала петицию, в которой поблагодарила за прошлые новогодние выплаты, и сообщила, что расходы с того времени не уменьшились.