Стало известно, сколько россиян довольны своей работой ВЦИОМ: около 38% россиян удовлетворены своей работой

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Около 38% россиян признались, что удовлетворены своей работой, об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМа. Чаще всего такой ответ давали респонденты 18–24 лет (54%) и довольные своим материальным положением россияне (49%).



Примерно 53% опрошенных также ответили, что теперь им приходится работать больше, чем раньше. Около 33% россиян не заметили изменений в рабочем режиме за последние годы. При этом меньше времени на работу стали тратить лишь 13% респондентов.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 30 августа 2022 года, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Как считает гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, более лояльное отношение к работе и работодателю связано в том числе с тревожными настроениями относительно спецоперации на Украине, санкциями, разрушениями экономических связей и логистических цепочек и снижением спроса на часть традиционных специальностей.

Ранее сообщалось, что 39% россиян хотели бы перейти на другое рабочее место, а 19% недавно это сделали. По признанию 67% респондентов, они готовы сменить место ради роста зарплаты, 52% ищут новые места в надежде получить более понимающее и приятное руководство, около 45% желают работать ближе к дому, 42% в качестве причины смены места работы называют желание иметь более дружный трудовой коллектив.

Кроме того, 39% россиян надеются, что на новом месте они смогут профессионально развиваться, 32% мечтают о гибком графике или удалённой работе. 23% готовы на смену работы ради карьерного роста, 20% — ради бонусов, предлагаемых работодателем.