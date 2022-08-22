Названо число россиян, желающих сменить работу «Работа.ру»: почти 40% россиян осенью хотели бы сменить работу

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look

Перейти на другое место работы уже ближайшей осенью хотели бы почти 40% россиян. При этом каждый пятый подобное уже недавно сделал. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», его результаты приводит РИА Новости.

Будущей осенью 42% опрошенных не собираются менять место основной работы, 39% хотели бы перейти на другое рабочее место, а каждый пятый (19%) недавно совершил карьерный переход, — гласит исследование.

По признанию 67% респондентов, они готовы сменить место ради роста зарплаты, 52% ищут новые места в надежде получить более понимающее и приятное руководство, около 45% желают работать ближе к дому, 42% в качестве причины смены места работы называют желание иметь более дружный трудовой коллектив.

Кроме того, 39% россиян надеются, что на новом месте они смогут профессионально развиваться, 32% мечтают о гибком графике или удалённой работе. 23% готовы на смену работы ради карьерного роста, 20% — ради бонусов, предлагаемых работодателем.

Ранее сообщалось, что вакансия инженера-энергетика с заработной платой до 315 тысяч рублей в месяц стала одной из самых высокооплачиваемых среди тех, которые предполагают работу вахтовым методом. Чаще всего соискателям такой формы занятости предлагают позиции комплектовщиков, укладчиков и разнорабочих.