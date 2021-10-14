Стало известно, сколько москвичей за усиление антиковидных мер

Каждый четвёртый москвич высказался за усиление антикоронавирусных мер. По их мнению, в столице много заболевших, а люди игнорируют правила безопасности, не носят маски. Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на опрос SuperJob.

Против ужесточения мер в Москве 54% опрошенных, а затруднились с ответом 21%. В Санкт-Петербурге 24% респондентов за то, чтобы уйти на удалённую работу. Они считают, что количество заражённых сократится, так как большинство заболевают в общественном транспорте или на работе.

Чаще о необходимости ужесточения ограничений заявляли жители Челябинска и Самары (по 37%). В Воронеже, Екатеринбурге и Уфе — 31%. Ещё меньше — 29% — среди нижегородцев, а в Волгограде, Казани и Новосибирске за усиление мер 27% респондентов.

Опрос был проведён в городах-миллионниках среди экономически активного населения, в нём поучаствовали 9 тысяч человек.

Ранее главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов предложил ввести ограничительные меры по борьбе с коронавирусом в Подмосковье. По его словам, эпидемиологическая обстановка сильно ухудшилась: иногда госпитализируют целые семьи.