13 января 2026 в 03:14

Стало известно, сколько мирных россиян погибли из-за атак ВСУ в декабре

Небензя уточнил, что в декабре от ударов ВСУ погибли 56 мирных граждан России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В декабре 2025 года от ударов Вооруженных сил Украины пострадало не менее 367 мирных жителей, заявил постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по инициативе западных стран. По его словам, 56 из этих людей погибли.

В декабре 2025 года число пострадавших от ударов ВСУ гражданских лиц составило как минимум 367, 56 человек погибли, — уточнил российский дипломат.

Это заявление прозвучало в рамках регулярных отчетов российской стороны о последствиях обстрелов приграничных и других регионов страны украинской армией. Небензя использовал трибуну Совета Безопасности для контраргументации в ответ на голословные обвинения Запада в адрес Москвы, смещая акцент на действия украинской армии.

В ходе этого же выступления Небензя обратил внимание, что возможности для переговоров с Киевом будут становиться все менее благоприятными для него по мере продолжения боевых действий. Он добавил, что украинским властям стоит поторопиться с инициативами. Президента Украины Владимира Зеленского неоднократно предупреждали об этой динамике.

