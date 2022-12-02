Стало известно, сколько айтишников не хотят работать на российские компании Опрос показал, что 63,7% айтишников хотят работать на иностранные компании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство IT-специалистов не хотят работать на российские компании, что и продемонстрировали результаты опроса от специалистов My Path Group LLC. Как выяснилось, труд на иностранную фирму является приоритетным для 63,7% респондентов из отрасли. Они объясняют это желание лучшими условиями труда, возможностью переехать в другую страну и не только, передают «Ведомости».

О том, что за рубежом лучше условия труда, заявили 40,8% айтишников. Еще 25,4% подчеркнули возможность уехать в другую страну. На «лидера отрасли» хотят работать 17,8% специалистов. Еще 8,9% респондентов полагают, что у иностранных IT-компаний более «амбициозные задачи». Только 7,1% завели разговор о выгодном социальном пакете.

Более 50% респондентов готовы покинуть Россию ради работы в зарубежной фирме. 37,2% готовы уехать в любой момент, 35,1% необходима помощь начальства с оформлением. В свою очередь 21,9% специалистов хотели бы остаться в РФ, но работать на иностранную компанию в удаленном режиме. План трудоустройства за границей есть у 53,3% от общего числа респондентов.

В опросе поучаствовали 1249 верифицированных специалистов IT-отрасли.

В середине ноября портал «Госуслуги» прекратил предоставление отсрочки от военной службы в рамках мобилизации сотрудникам IT-отрасли. При открытии соответствующей страницы сайт перенаправляет пользователя на главную страницу «Госуслуг». При вопросе цифровому помощнику тот отвечает, что подача заявлений прекращена в связи с окончанием мобилизации.

До этого глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в министерстве готовят программу по возвращению уехавших из России специалистов IT-отрасли.